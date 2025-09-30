الإثارة والتشويق تعود من جديد.. موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع والقنوات الناقلة

مازالت عمليات البحث تتزايد بشكل كبير من قبل عشاق الدراما التاريخية التركية عن موعد الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع، حيث يستحوذ الموسم الجديد من العمل الأكثر شهرة في العالم على اهتمام الملايين بفضل الأحداث التشويقية والمعارك التشويقية التي حدثت في فترة تأسيس الدولة العثمانية، ومن المقرر أن يحمل الموسم الجديد أحداث مختلفة تغير مجرى الأحداث مع ظهور الكثير من الشخصيات المهمة في العمل، وفيما يلي نوافيكم كافة التفاصيل التي تتعلق بموعد عرض الحلقة 195 مسلسل قيامة عثمان.

مسلسل قيامة عثمان

يعتبر المسلسل ملحمة تاريخية عظيمة يسرد بداية الدولة العثمانية، والتي تظهر مدى الصعوبات والضغوطات التي تعرض لها المؤسس عثمان في فترة التأسيس، بخلاف مؤامرات الأعداء الداخليين والخارجيين، كما يسلط الضوء على الصراعات القوية حتى يمنع المؤسس من تحقيق حلم والده أرطغرل وهو بناء دولة كبيرة تضم القبائل العثمانية، وفي الموسم السابع تتصاعد الأحداث بشكل مثير للغاية مع ظهور شخصيات تغير مسار الأحداث تماماً.

موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان

في ظل التساؤلات الكثيرة حول موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان، أعلنت الشركة المنتجة للعمل أن البداية ستكون يوم الاربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، عبر قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، وهذا بعد انتهاء التصوير لكافة الحلقات، كما تعرض الحلقة مترجمة باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السابع

يعرض المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان على عدد من القنوات المختلفة بجودة عالية، وترددات القنوات على النحو التالي:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية