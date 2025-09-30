ثبت الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 وتابع الحلقة 195 مسلسل قيامة عثمان بجودة hd

أصبحت قناة الفجر الجزائرية محط اهتمام الملايين حول العالم العربي، حيث يرغبون في معرفة ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بفضل اقتراب عرض الحلقة 195 مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع، حيث تعتبر القناة هي الأولى في الوطن العربي الناقلة للمسلسل التركي الشهير قيامة عثمان على مدار المواسم الستة السابقة، وحققت القناة نجاح كبير للغاية من خلال المسلسل وأصبحت مشهورة في الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يستعد الجميع من محبي المسلسل التركي الضخم قيامة عثمان متابعة الحلقة 195 الموسم السابع عبر قناة الفجر الجزائرية، وهذا من خلال ترددها عبر القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية، وهو كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

كما يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي العرب سات بجودة عالية دون توقف ولا تشويش، والتردد جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد عرض الحلقة 195 مسلسل قيامة عثمان

من المفترض عرض الحلقة 195 مسلسل قيامة عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية مترجمة يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وهذا بعد عرضها حصريا عبر قناة ATV التركية يوم الاربعاء الموافق 1 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

خطوات استقبال قناة الفجر

لضمان الاستمتاع بمحتوى قناة الفجر الجزائرية لابد من استقبالها على جهاز التلفزيون الخاص بكم، من خلال اتباع الخطوات التالية: