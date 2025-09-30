المفاجآت تبدأ.. الموسم السابع من المؤسس عثمان يعود بأحداث نارية وتطورات غير متوقعة

يترقب عشاق الدراما التاريخية في العالم العربي وتركيا انطلاق الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان بحماس كبير، فالمسلسل الذي نجح في حجز مكانه كواحد من أهم الأعمال التركية الملحمية يجمع بين التاريخ والدراما والتشويق في قالب واحد، ويستعد الجمهور لمتابعة فصل جديد من مسيرة عثمان بن أرطغرل المليئة بالصراعات والمعارك التي شكلت ملامح الدولة العثمانية منذ نشأتها، ومع اقتراب موعد العرض تتزايد التساؤلات حول تفاصيل البث وأبرز الأحداث المنتظرة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

أعلنت الشركة المنتجة رسميًا عن موعد عرض الموسم الجديد، حيث تنطلق الحلقة الأولى يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والتاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، أما النسخة المترجمة فستُعرض عبر قناة الفجر الجزائرية مساء الخميس 2 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة، ما يمنح المشاهدين فرصة لمتابعة الأحداث أسبوعًا بعد أسبوع بتفاصيلها الكاملة.

القنوات الناقلة وتردداتها

لضمان مشاهدة عالية الجودة يمكن متابعة الحلقات بشكل حصري على قناة ATV التركية التي تبث العمل أولًا بأول دون ترجمة، بينما توفر قناة الفجر الجزائرية النسخة المترجمة لمحبي الدبلجة العربية، وتأتي ترددات القناتين كالتالي:

قناة ATV التركية

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

أحداث الموسم الجديد وتطورات مثيرة

يحمل الموسم السابع جرعة عالية من التشويق مع استمرار عثمان في بناء دولته وسط مؤامرات داخلية وعداوات خارجية جديدة، وستشهد الحلقات معارك كبرى وشخصيات جديدة تزيد من حدة الصراع، كما سيبقى عنصر الغموض حاضرًا حتى اللحظات الأخيرة، مما يجعل هذا الموسم من أكثر المواسم انتظارًا لعشاق الدراما التركية والتاريخية.