الشاشات تشتعل.. تردد وناسة 2025 للأطفال يفاجئ الجميع بمحتوى لا يُفوت

مع تزايد اهتمام الأسر العربية بتقديم محتوى هادف وآمن لأطفالها، تعود قناة وناسة كيدز لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز القنوات المتخصصة في عالم الصغار، إذ نجحت خلال السنوات الماضية في المزج بين الترفيه والتعليم بأسلوب ممتع ومفيد، ما جعلها وجهة مفضلة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، وتواصل القناة مسيرتها في تقديم محتوى يلائم مختلف الأعمار، يجمع بين المتعة والتثقيف، ويساهم في تنمية القدرات الذهنية والاجتماعية للأطفال بطريقة جذابة ومبتكرة.

محتوى هادف وبرامج متنوعة في تردد وناسة

تسعى قناة وناسة إلى تقديم تجربة مشاهدة مميزة، حيث تعتمد على مكتبة ضخمة من البرامج التعليمية والأغاني التربوية والرسوم المتحركة التي تعزز القيم الإيجابية وتشجع الأطفال على الفضول والاستكشاف، كما أنها تراعي مختلف المراحل العمرية بما يتناسب مع اهتمامات كل فئة، وتتميز القناة بجودة عالية في الصوت والصورة، إلى جانب بث مجاني يجعلها في متناول جميع الأسر العربية دون الحاجة لأي اشتراك شهري.

تردد قناة وناسة 2025 على الأقمار الصناعية

تقدم قناة وناسة تردداتها على أكثر من قمر صناعي لتسهيل الوصول إليها في أي مكان، وذلك على النحو التالي

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11470، الاستقطاب: عمودي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 11270، الاستقطاب: عمودي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات استقبال القناة بسهولة

للاستمتاع بمحتوى قناة وناسة المميز، يمكن ضبطها من خلال اتباع خطوات بسيطة تشمل توصيل جهاز الاستقبال بشكل صحيح، والدخول إلى قائمة الإعدادات، واختيار القمر المناسب، ثم إدخال بيانات التردد بدقة، وأخيرًا تشغيل البحث لحفظ القناة ومتابعتها بجودة عالية.