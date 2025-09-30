من منزلك يا زول.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بخطوات بسيطة

في ظل التوجه المتسارع نحو الخدمات الرقمية وتزايد الحاجة إلى حلول مصرفية مريحة وآمنة، أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا لعام 2025، وهي خطوة تُعد نقلة نوعية في القطاع المصرفي السوداني، لم يعد العملاء مضطرين لزيارة الفروع أو الانتظار في الطوابير الطويلة، إذ أصبح بإمكانهم إتمام جميع الإجراءات من منازلهم خلال دقائق معدودة عبر الموقع الرسمي للبنك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

من أجل فتح حساب بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي صممها البنك لتكون واضحة وسريعة وهي:

الدخول إلى المنصة الرقمية لبنك الخرطوم عبر الموقع الرسمي

اختيار خيار فتح حساب جديد أونلاين

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني ورقم الهاتف

رفع صورة إلكترونية من الهوية الوطنية وصورة شخصية حديثة

مراجعة المعلومات المدخلة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب

انتظار رسالة تأكيد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني تفيد بقبول الطلب

شروط فتح الحساب الإلكتروني

لتفعيل حسابك البنكي بنجاح، يجب التأكد من استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي وضعها بنك الخرطوم وهي:

امتلاك رقم وطني سوداني ساري المفعول

وجود رقم هاتف نشط ومسجل باسم العميل

تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية

تحديد عنوان سكني صحيح داخل السودان

خطوة نحو المستقبل المصرفي

يمثل إطلاق خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين لعام 2025 مرحلة جديدة في تطوير الخدمات المالية داخل السودان، كما يعكس التزام البنك بتحديث بنيته الرقمية لمواكبة احتياجات العملاء، وتستهدف هذه الخدمة فئة واسعة من المستخدمين خاصة الشباب، الذين يعتمدون بشكل كبير على الهواتف الذكية لإدارة شؤونهم المالية اليومية، ومع ازدياد الطلب على المعاملات الإلكترونية، يتوقع أن تسهم هذه الخدمة في تعزيز الشمول المالي وجذب المزيد من العملاء.