دلع وضحك مستمر.. ثبت الآن تردد قناة كراميش 2025 أطفال بجودة HD على نايل سات وعرب سات

أصبحت قناة كراميش 2025 من أكثر اهتمامات الأسر العربية، حيث يرغبون في معرفة أحدث تردد لها على الأقمار الصناعية المختلفة، لكونها من أبرز القنوات الفضائية للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي وديني يجمع بين المتعة والفائدة، كما يتناسب محتوى القناة مع الفئات العمرية المختلفة، لكونه خالي من أي مشاهد عنف أو الفاظ غير مناسبة، وبالتزامن مع تصدر تردد قناة كراميش محركات البحث الآن، نطلعكم عن ترددها الجديد عبر النايل سات والعرب سات فتابعونا.

تردد قناة كراميش 2025

تقدم قناة كراميش عبر شاشتها مجموعة من البرامج المختلفة والأغاني الترفيهية والتعليمية والأناشيد المفيدة، وكل هذا من خلال الرسوم المتحركة التي تجذب الصغار لها بشكل كبير، وتتميز قناة كراميش بتوفير أكثر من تردد لها على الأقمار الصناعي المختلفة، وهذا لضمان الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من أي مكان بالوطن العربي، وجاء ترددات القناة على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات

التردد هو: 11340.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على العرب سات

التردد هو: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 24500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تثبيت تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال

حتى توفر لأطفالك المتعة والتسلية من البيت، يجب ضبط تردد قناة كراميش الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال اتباع الخطوات التالية: