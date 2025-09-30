انطلاقة نارية.. اخيرا عرض الموسم السابع من المؤسس عثمان وقنوات البث وتردداتها

الموسم السابع من المؤسس عثمان ينتظره ملايين المتابعين في العالم العربي وتركيا، فالدراما التاريخية التي يقدمها المسلسل جعلت منه علامة فارقة في عالم الأعمال التلفزيونية الملحمية، ومع اقتراب بدء البث تزداد التساؤلات حول الأحداث الجديدة، المواعيد، القنوات الناقلة وكل ما يتعلق بتفاصيل الحلقات المنتظرة التي تحمل الكثير من التشويق والصراعات الجديدة.

موعد طرح الموسم السابع من المؤسس عثمان

الجماهير على موعد مع انطلاقة حماسية للموسم السابع من المؤسس عثمان، حيث أعلنت الشركة المنتجة عن عرض الحلقة الأولى يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، بينما يمكن لمحبي الدبلجة مشاهدة النسخة المترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس 2 أكتوبر في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، ويتيح ذلك للمشاهدين متابعة كافة التفاصيل أسبوعيًا مع كل حلقة جديدة.

اليوم التوقيت في تركيا التوقيت في مصر والسعودية الأربعاء (عبر ATV) 8:00 مساءً 9:00 مساءً الخميس (عبر الفجر) — 10:00 مساءً

القنوات الناقلة وترددات الموسم السابع من المؤسس عثمان

يمكن لعشاق المسلسل متابعة الموسم السابع من المؤسس عثمان بجودة عالية وبدون تقطيع عبر القنوات الرسمية الناقلة، حيث تبث قناة ATV التركية الحلقات أولًا، بينما تهتم قناة الفجر الجزائرية بتقديم النسخة المترجمة للعربية في اليوم التالي، وتتوفر بيانات الترددات كالتالي:

قناة ATV التركية: التردد 10796، الاستقطاب أفقي (H)، الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6.

قناة الفجر الجزائرية: التردد 12645، الاستقطاب أفقي (H)، الترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4.

يُنصح بالبحث عن القنوات بآخر الترددات لضمان أفضل استقبال للحلقات.

جميع الحلقات تُعرض أسبوعيًا بالتزامن مع توقيت الإعلان الرسمي.

توقعات وأحداث مثيرة في الموسم السابع من المؤسس عثمان

يحمل الموسم السابع من المؤسس عثمان العديد من المفاجآت المشوقة لجمهوره، حيث تتواصل الأحداث حول تأسيس الدولة العثمانية وسط صراعات شديدة ومؤامرات لا تنتهي، الأجواء تزداد توترًا بظهور شخصيات جديدة تدخل خط الدراما وتغير مسار الصراعات، وسيشهد المتابعون معارك كبرى واتخاذ قرارات مصيرية من عثمان بن أرطغرل، العامل المشترك في كل الحلقات هو التشويق والغموض المستمر حتى آخر دقائق كل حلقة. الشخصيات الجديدة ستضفي بعدًا إضافيًا للصراع التاريخي، فكل مرحلة جديدة تحمل معها مواجهات داخلية وعداوات من الخارج، الأعداء التقليديون يظهرون بقوة لكن أحداث الموسم تكشف عن خصوم جدد يفرضون تحديات غير مسبوقة، قوة الحبكة الدرامية تجذب المشاهدين لمعرفة المصير الذي ينتظر أبناء الدولة الفتية وسط هذا الكم الهائل من التحديات التاريخية والسياسية المعقدة. الموسم السابع من المؤسس عثمان يفرض نفسه كأحد أكثر المواسم ترقبًا في الدراما التركية، فكل عناصر التشويق والإثارة متوافرة بقوة، ويتوق الجمهور لمعرفة مجريات الصراع ومفاجآت الشخصيات الجديدة في كل حلقة، العرض الأسبوعي يمنح جمهور المسلسل فرصة دائمة للتوقع والتحليل والنقاش حول الأحداث بشكل متجدد مع استمرار تصاعد الحماس من حلقة لأخرى. ترقبوا تطورات مثيرة في الموسم السابع من المؤسس عثمان، لأن كل حلقة تحمل معها مفاجآت أكبر وصراعات أكثر احتدامًا ضمن هذا العمل الدرامي الفريد من نوعه.