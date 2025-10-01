بدون أي أوراق أو زيارات.. فتح حساب بنك الخرطوم في 5 دقائق فقط من منزلك 2025

في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده القطاع المصرفي في السودان، يسعى بنك الخرطوم إلى تبسيط الخدمات المالية وتوفيرها بطريقة أكثر مرونة وراحة للعملاء، ومن أبرز هذه الخطوات، إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، مما أتاح للمواطنين إنشاء حساباتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الانتظار في الطوابير الطويلة.

نقلة نوعية في الخدمات المصرفية

مع بداية عام 2025، أعلن بنك الخرطوم عن تطوير شامل لمنصته الإلكترونية، مقدمًا خدمة فتح حساب بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني بالكامل أونلاين، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك لتوسيع نطاق خدماته الرقمية وتوفير حلول مالية تلبي متطلبات العملاء اليومية، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا المصرفية.

خطوات فتح حساب إلكتروني بسهولة

للاستفادة من الخدمة الجديدة وفتح حساب عبر الإنترنت، يمكن للعملاء اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار خيار “فتح حساب جديد أونلاين”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني ورقم الهاتف.

رفع صورة الهوية الوطنية وصورة شخصية حديثة.

مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها.

إرسال الطلب وانتظار رسالة التأكيد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

الشروط المطلوبة لإنشاء الحساب

لضمان نجاح عملية فتح الحساب، يجب توافر بعض الشروط الأساسية، أهمها:

امتلاك رقم وطني سوداني ساري.

وجود رقم هاتف نشط ومسجل باسم العميل.

تقديم صورة واضحة من الهوية الوطنية.

تحديد عنوان سكني صحيح داخل السودان.

خطوة تعزز الشمول المالي

تمثل هذه الخدمة تطورًا مهمًا في مسار تحديث القطاع المصرفي السوداني، إذ تسهل عملية الوصول إلى الخدمات المالية وتزيد من الإقبال على المعاملات الرقمية.

كما أنها تشكل عامل جذب لفئة الشباب التي تعتمد على الهواتف الذكية في إدارة شؤونها المالية اليومية، ما يعزز من مكانة بنك الخرطوم كأحد أبرز البنوك الرائدة في التحول الرقمي.