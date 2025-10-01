تابع العرض الرسمي.. المؤسس عثمان الموسم السابع يشعل الشاشات بأحداث نارية وصراعات غير متوقعة

يستعد عشاق الدراما التاريخية في الوطن العربي وتركيا لاستقبال موسم جديد من المسلسل الشهير المؤسس عثمان، الذي نجح خلال مواسمه السابقة في حجز مكانة خاصة بين الأعمال الأكثر متابعة، بفضل قصته المليئة بالتشويق وأحداثه المستوحاة من حقائق تاريخية شكلت ملامح الدولة العثمانية، ومع اقتراب العرض الرسمي للموسم السابع تتزايد الترقبات والتوقعات بشأن ما سيشهده العمل من مفاجآت وصراعات جديدة تعيد إحياء التاريخ بروح درامية حديثة.

موعد العرض الرسمي وأوقات المشاهدة

أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن الموعد المنتظر لعرض الموسم السابع، حيث تبدأ أولى الحلقات يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 عبر شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بينما سيتمكن الجمهور العربي من متابعة النسخة المترجمة ابتداءً من الخميس 2 أكتوبر عبر قناة الفجر الجزائرية في العاشرة مساءً، لتتاح بذلك فرصة مشاهدة الأحداث أسبوعيًا والاستمتاع بتفاصيل القصة لحظة بلحظة.

القنوات الناقلة وتفاصيل الترددات

تُعد قناة ATV التركية الوجهة الأولى لعشاق المتابعة المباشرة، إذ تعرض الحلقات حصريًا داخل تركيا بجودة عالية، في حين خصصت قناة الفجر الجزائرية بث النسخة المترجمة للجمهور العربي، ويمكن ضبط القنوات بسهولة من خلال الترددات التالية:

تردد ATV التركية: 10796، استقطاب أفقي H، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6

تردد الفجر الجزائرية: 12645، استقطاب أفقي H، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4

أحداث مثيرة وتطورات غير متوقعة

يحمل الموسم السابع من المؤسس عثمان جرعة أكبر من الإثارة، إذ يواصل البطل عثمان سعيه لتأسيس دولته وسط تحديات سياسية وعسكرية معقدة، كما يشهد العمل دخول شخصيات جديدة تعيد رسم خريطة الأحداث وتضيف عنصر الغموض والتشويق، لتتحول كل حلقة إلى محطة مليئة بالمفاجآت والمعارك الملحمية التي تجذب المشاهد حتى اللحظات الأخيرة.