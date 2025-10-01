الحلقة الأولى المؤسس عثمان..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل قيامة عثمان الجزء السابع من المسلسلات التاريخية حيث يعد مسلسل قيامة عثمان واحدًا من أنجح الأعمال التاريخية التركية التي لاقت متابعة جماهيرية واسعة في الوطن العربي خلال المواسم السابقة. ومع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، يترقب عشاق الدراما التاريخية عودة الموسم السابع من العمل قريبًا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع

تدور العديد من التساؤلات حول توقيت عرض الجزء السابع من مسلسل المؤسس عثمان. ووفقًا للتوقعات، من المنتظر أن يتم عرض الموسم الجديد بعد انتهاء مرحلة التصوير في شهر أكتوبر 2025. لذلك يبحث المشاهدون عن القنوات الناقلة وخطوات تثبيتها لمتابعة الحلقات فور صدورها كما تردد قناة Atv التركية الناقلة لمسلسل عثمان

ضبط تردد قناة Atv التركية

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

