الحلقة الأولى المؤسس عثمان..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل قيامة عثمان الجزء السابع من المسلسلات التاريخية حيث يعد مسلسل قيامة عثمان واحدًا من أنجح الأعمال التاريخية التركية التي لاقت متابعة جماهيرية واسعة في الوطن العربي خلال المواسم السابقة. ومع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، يترقب عشاق الدراما التاريخية عودة الموسم السابع من العمل قريبًا.
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع
تدور العديد من التساؤلات حول توقيت عرض الجزء السابع من مسلسل المؤسس عثمان. ووفقًا للتوقعات، من المنتظر أن يتم عرض الموسم الجديد بعد انتهاء مرحلة التصوير في شهر أكتوبر 2025. لذلك يبحث المشاهدون عن القنوات الناقلة وخطوات تثبيتها لمتابعة الحلقات فور صدورها كما تردد قناة Atv التركية الناقلة لمسلسل عثمان
ضبط تردد قناة Atv التركية
- التردد: 10796
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
- تردد قناة الفجر الجزائرية
- التردد: 12645
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
خطوات تثبيت القنوات على جهاز الاستقبال
- الدخول إلى القائمة الرئيسية من جهاز الرسيفر.
- التوجه إلى الإعدادات ثم اختيار قائمة الترددات.
- الضغط على خيار إضافة تردد جديد.
- ثم إدخال بيانات التردد ومنها التردد مع معدل الترميز مع الاستقطاب كذلك معامل تصحيح الخطأ.
- اختيار البحث اليدوي للقنوات.
- بعد ظهور القناة على شاشة البحث، قم بالضغط على حفظ القناة.
- بهذا يكون المشاهد جاهزًا لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الجزء السابع فور انطلاقه في أكتوبر 2025 عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية وAtv التركية. ومع عودة المسلسل، ينتظر الجمهور مع أحداث مثيرة تكمل قصة المؤسس عثمان وبطولاته في تأسيس الدولة العثمانية.