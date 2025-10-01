استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال على النايل سات وعرب سات بأعلى جودة

قناة طيور الجنة بيبي للأطفال من القنوات المهمة للطفل حيث تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال الصغار، حيث تقدم محتوى مميز من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تناسب المراحل العمرية الأولى. وتعمل القناة على تنمية مهارات الطفل من خلال الأناشيد الهادفة والبرامج الممتعة، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين العائلات في الوطن العربي.
تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات
يرغب العديد من محبي قنوات الأطفال الصغيرة التعرف على تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن في الوقت الراهن كالآتي بالتفصيل حالياً في الوقت الراهن كما يلي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11258
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11310
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
ما هي خطوات تنزيل قناة طيور الجنة بيبي
- في البداية الدخول إلى القائمة الرئيسية من جهاز الاستقبال (الرسيفر).
- ثم اختيار الإعدادات ثم الانتقال إلى قائمة الترددات.
- الضغط على خيار إضافة تردد جديد.
- بعد ذلك إدخال بيانات التردد ومنها التردد كذلك معدل الترميز كما معدل الاستقطاب مع معامل تصحيح الخطأ.
- ثم اختيار البحث اليدوي بدل من البحث التلقائي.
- بعد ظهور القناة، اضغط على خيار حفظ القناة لمشاهدتها بشكل دائم.
- مع متابعة قناة طيور الجنة بيبي، يتمكن الأطفال من قضاء وقت ممتع ومفيد مع أجمل الأغاني التعليمية والترفيهية.
- مما يجعلها الخيار الأول لدى الكثير من العائلات الباحثة عن محتوى آمن وهادف للأطفال.