تــابع مسلسل “المؤسس عثمان”: عودة قوية في الموسم السابع وتردد القنوات الناقلة

يعود مسلسل “المؤسس عثمان” بجزء جديد يُنتظر أن يكون الأكثر تشويقًا في السلسلة التاريخية التي جذبت ملايين المشاهدين في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وتنطلق أولى حلقات الموسم السابع اليوم، 1 أكتوبر 2025، عبر قناة ATV التركية، وسط ترقب كبير لمواصلة قصة تأسيس الدولة العثمانية بعيون مؤسسها، عثمان بن أرطغرل.

عرض المؤسس عثمان

منذ انطلاقه عام 2019، نجح المسلسل في تقديم مزيج من التاريخ والدراما والحروب، متناولًا رحلة قبيلة “الكايي” من البدايات البسيطة حتى وضع حجر الأساس للإمبراطورية العثمانية. ويواصل المسلسل في موسمه الجديد التركيز على الصراعات الداخلية، والتحديات التي يواجهها عثمان في توسيع نفوذ الدولة، مع ظهور شخصيات جديدة من العدو والقبائل المجاورة، في إطار مليء بالإثارة والمؤامرات.

أبرز ملامح الحلقة الجديدة

من المتوقع أن تشهد الحلقة الأولى من الموسم السابع بداية فصل جديد في حياة عثمان، بعد استقرار نسبي دام لفترة قصيرة، ستبدأ الأحداث بظهور تهديد جديد من الشرق، إضافة إلى اضطرابات داخلية بين القبائل التركية، مما يفرض على عثمان قرارات صعبة قد تغيّر مجرى الأحداث. كما تلمّح الإعلانات الترويجية إلى مواجهات دموية وتحالفات مفاجئة.

القنوات الناقلة وتردداتها

لمن يرغب في متابعة الحلقة الأولى من الموسم السابع، يمكنه ذلك من خلال القنوات التالية:

قناة ATV التركية (العرض الأول)

القمر: تركسات

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية

القمر: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

قناة اليرموك