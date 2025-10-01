تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

في ظل تزايد الإقبال على متابعة المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة، استطاعت قناة الفجر الجزائرية أن تبرز كواحدة من القنوات الفضائية العربية الرائدة في هذا المجال. وقد حجزت القناة لنفسها مكانة خاصة بين جمهور الوطن العربي، خصوصًا مع عرضها المستمر للمسلسل الشهير “المؤسس عثمان” مترجمًا إلى العربية، بالإضافة إلى محتوى متنوع يناسب كافة أفراد الأسرة.

نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

هي قناة جزائرية خاصة تأسست في عام 2015، لكنها حققت قفزات كبيرة بفضل حسن اختيار محتواها وجودة بثها، ما جعلها من القنوات المفضلة لدى شريحة كبيرة من المشاهدين في الجزائر ومختلف الدول العربية، التي توفر باقة كبيرة من الأعمال الفنية والدرامية المختلفة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على الأقمار الصناعية

لتسهيل الوصول إلى القناة، إليك أحدث الترددات على قمري نايل سات وعرب سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD وSD

تردد قناة الفجر على عرب سات

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية على العرب سات، بناءً على المعلومات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

محتوى قناة الفجر

إلى جانب عرضها الحصري للمسلسلات التركية التاريخية مثل:

المؤسس عثمان

أرطغرل

ألب أرسلان

بربروس

برامج دينية إسلامية معتدلة.

نشرات إخبارية محلية ودولية.

برامج اجتماعية وثقافية متنوعة.

لماذا تحظى قناة الفجر بشعبية واسعة؟

أما عن المميزات المتمثلة في قناة الفجر الشعبية، فنصت على النحو الأتي: