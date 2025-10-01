ثبّتها حالا.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة المسلسلات التركية بجودة عالية

ازداد البحث الدقائق القليلة الماضية لمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر قناة الفجر من أبرز وأهم القنوات الفضائية التي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي، كما تقوم القناة بعرض وإذاعة العديد من المسلسلات التركية التاريخية وأهمها مسلسل صلاح الدين الأيوبي وكذلك مسلسل المؤسس عثمان التي تعرض مدبلجة باللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكن للجمهور ضبط واستقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على النايل سات وذلك ليتم متابعة أحدث المسلسلات والبرامج التي يتم عرضها على مدار اليوم كله وبدون أي انقطاع للبث وبأعلى جودة اتش دي للصورة والصوت وجاء ذلك عبر الترددات المقبلة:

القمر الصناعي نايل سات.

أما التردد من خلال 12034.

الاستقطاب يكون هو أفقي.

يكون الترميز للقناة 27500.

ضبط تصويب الخطأ عبر 5/6.

تردد قناة الفجر على القمر عرب سات

يمكنكم أيضا استقبال وضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات ويكون ذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي عرب سات.

أما التردد من خلال 11034.

الاستقطاب يكون هو أفقي.

يكون الترميز للقناة 27500.

ضبط تصويب الخطأ عبر 3/4.

تنزيل قناة الفجر على الريسيفر

يمكن للمتابعين اتباع عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تنزيل وإضافة قناة الفجر على جهاز الريسيفر ويكون ذلك عبر اتباع النقاط المقبلة: