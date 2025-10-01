يبحث العديد من المواطنين العراقيين مؤخرا عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق دفعة أكتوبر 2025، حيث تعتبر تلك الرواتب هي مصدر الدخل الأساسي للالاف من الأسر العراقية والتي تمكنهم من شراء كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم الأساسية، فيما حددت هيئة التقاعد الوطنية ميعاد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر رسميا من خلال بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني وهو ما نستعرضه لكم السطور المقبلة في هذا التقرير فتابعونا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق دفعة أكتوبر 2025

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق دفعة أكتوبر 2025، حيث أنه قد تم بدء الصرف رسميا لرواتب المتقاعدين لهذا الشهر من الساعات الأولى بصباح اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر الحالي وقد تم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين البنكية، كما انه يمكن صرف الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM وذلك عبر البطاقات الذكية سواء الماسترد كارد أو الفيزا كارد بجميع أنحاء العراق، فيما حددت الهيئة بأن ميعاد صرف الرواتب تصادف اليوم الأول لكل شهر ميلاديا وقد يتم تغيير ميعاد الصرف في حالة صادف عطلة أو إجازة أسبوعية بالدولة.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2025 العراق

حددن هيئة التقاعد الوطنية طريقة وخطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2025 العراق وتمثلت أبرزها كما يلي: