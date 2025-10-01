“تسريبات خطيرة” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 كاملة على قناة ATV التركية

يعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع من أكثر الأعمال الدرامية التركية التاريخية المنتظر حلولها، حيث يواصل المسلسل سرد قصة عثمان بن أرطغرل ومحاولاته لتأسيس الدولة العثمانية، وسيكون هناك صراعات سياسية وعسكرية بين القبيلة العثمانية وأعدائها مع تسليط الضوء على المراحل الحاسمة من مسيرة عثمان نحو تأسيس الدولة العثمانية، ومن المتوقع أن ينطلق عرض الجزء الجديد خلال الأيام المقبلة وسيتم نقله على الشاشات العربية بعد ترجمته باللغة العربية وذلك بعد بثه مباشرة على قناة ATV التركية.

مسلسل المؤسس عثمان

يقدم مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع تحولاً درامياً كبيراً بعد رحيل بوراك أوزجيفيت الذي قام بتجسيد شخصية عثمان، فيما سيتم زيادة الضغوطات على عثمان لتوحيد صفوف القبيلة العثمانية، وفي الغالب ستظهر شخصيات جديدة بأدوار مختلفة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

من المحدد أن يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع بشكل رسمي في 1 أكتوبر 2025 الجاري وذلك بعد بث الإعلان الترويجي للحلقة الأولى خلال الأيام الجارية، وفيما يلي تفاصيل العرض:

تعرض الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية في الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا.

تبث الحلقة المترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية أو اليرموك كل يوم خميس في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تردد قناة ATV التركية

تعد هذه القناة واحدة من أشهر القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع، حيث تبث المسلسل بجودة عالية وذلك مساء كل يوم أربعاء، وفيما يلي إليك الإحداثيات: