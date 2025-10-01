يترقب جمهور المارد الأحمر موعد مباراة الاهلى القادمة التي تقام أمام فريق كهرباء الاسماعيلية في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026، حيث يأتي ذلك اللقاء بعد فوز النادي الأهلي المصري على نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد أحرزهم كل من اللاعب حسين الشحات واللاعب محمود حسن تريزيجيه وقد جاءت تلك المباراة في الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل لهذا الموسم.

موعد مباراة الاهلى القادمة

من المترقب بأن يكون موعد مباراة الاهلى القادمة أمام كهرباء الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026 والتي تقام مساء السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر الحالي 2025 وتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كهرباء الاسماعيلية

أما عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كهرباء الاسماعيلية والتي تقام بمنافسات الجولة العاشرة لدوري نايل لهذا الموسم تكون من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورتس التي تعتبر على الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، أما عن مشوار النادي الأهلى فى الدوري للموسم الحالي 2025-2026 فقد تمثل كما يلي: