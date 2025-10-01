تـــابع كل المباريات مجانًا على تردد قناة أبوظبي الرياضية عبر الأقمار الصناعية

تعد قناة أبوظبي الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث انطلقت القناة بهدف تغطية الأحداث الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، وسرعان ما أصبحت من القنوات الرائدة بفضل جودة محتواها وتنوع برامجها، التي تبث أهم البطولات والمباريات، مثل الدوري الإماراتي وكأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا، إلى جانب برامج تحليلية واستوديوهات متخصصة يشرف عليها نخبة من الإعلاميين والمحللين الرياضيين، سنوضح لكم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع ترددات القناة وخطوات تنزيلها علي التلفاز.

تردد قناة أبوظبي علي النايل سات

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر ترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

تردد قناة أبوظبي عبر العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11804.

معامل ترميز: 27500.

مؤشر الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

مؤشر تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات استقبال قناة أبوظبي الرياضية عبر جهاز التلفاز

لتحميل قنوات أبوظبي الرياضية على التلفاز يرجي اتباع الخطوات التالية:

في البداية: افتح قائمة الإعدادات أو البحث، ثم انقر علي القائمة الرئيسية.

اختر “البحث اليدوي” أو “تركيب القنوات”

ثم انقر علي إضافة قناة جديدة.

أدخل بيانات التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

ثم اضغط علي زر البحث علي القناة.

أخيرا: انقر علي أيقونة حفظ القناة.

مميزات قناة أبوظبي الرياضية