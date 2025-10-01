“هنا” رابط التقديم في الإسكان التنموي 2025 عبر منصة سكني الرسمية

الإسكان التنموي هو أحد برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، يعد جزءاً من جهود تحقيق رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن، مع التركيز على الفئات الأشد حاجة من المواطنين، خصوصاً مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلي انه برنامج حكومي يعنى بتوفير وحدات سكنية للأسر الأكثر حاجة، إما عن طريق منحها سكنًا مجانيًا أو بمبالغ رمزية جداً كإيجار شهري منخفض، بالتعاون مع الجهات الخيرية والقطاع غير الربحي، دون تحميل المواطن عبئا ماليًا كبيرًا، سنسرد لكم عبر هذا المقال خطوات التقديم علي الإسكان التنموي في السطور الآتية.

كيفية التقديم في الإسكان التنموي 1446

في بداية الآمر: الدخول على منصة “سكني” الإلكترونية.

ثم انقر علي إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.

أدخل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، أكّد رقم الجوال عبر رمز تحقق يُرسل لك.

تعبئة نموذج الطلب، أدخل بياناتك الشخصية والعائلية (عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية، الدخل الشهري…).

إرفاق المستندات المطلوبة.

اختر هل تريد وحدة سكنية جاهزة، أو قيد الإنشاء، أو خيار إيجار رمزي.

حدد المنطقة أو المدينة التي ترغب بالسكن فيها.

مراجعة جميع البيانات قبل إرسالها.

اضغط على “إرسال الطلب”.

تابع حالة طلبك من خلال حسابك في منصة سكني.

في حال الموافقة، سيتم التواصل معك لتوقيع العقد واستلام الوحدة أو بدء إجراءات الانتفاع.

ماهي أهداف الإسكان التنموي 1446

توفير سكن ملائم ومستقر للأسر السعودية ذات الدخل المحدود.

دعم الفئات المُسجلة في الضمان الاجتماعي أو غير القادرين على التملك.

تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الخيرية.

أنواع الدعم المقدم من الإسكان التنموي 1446