تفاصيل مثيرة عرض الحلقة الأولى مسلس المؤسس عثمان الموسم 7 أخيرًا

يترقّب جمهور الدراما التركية في الوطن العربي وحول العالم انطلاق الموسم السابع من المسلسل التاريخي الشهير “المؤسس عثمان”، والذي تصدر محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع اقتراب موعد عرض الحلقة الأولى، والتغيرات الجذرية التي سيشهدها العمل في هذا الموسم الجديد.

الموسم السابع من المؤسس عثمان

يُنتظر أن يحمل الموسم السابع من مسلسل “المؤسس عثمان” تغيرات كبيرة على مستوى الحبكة والشخصيات، حيث أفادت وسائل إعلام تركية أن العمل سيتجه نحو منحى مختلف يكاد يُعيد تعريف هوية المسلسل بالكامل. ويُذكر أن المواسم الستة السابقة حققت نجاحًا استثنائيًا داخل تركيا وخارجها، نظرًا لتصاعد وتيرة الأحداث وسلاسة السرد التاريخي الذي يجمع بين الإثارة والتشويق، دون الوقوع في فخ التكرار أو الملل.

مفاجآت في طاقم التمثيل مسلسل المؤسس عثمان

أثار الموسم الجديد جدلًا واسعًا بعد الإعلان عن رحيل النجم بوراك أوزجفيت، الذي لعب دور “عثمان بن أرطغرل” منذ انطلاقة المسلسل، وقد تم الكشف عن انضمام مجموعة جديدة من الممثلين الذين سيقودون دفة العمل، من بينهم:

ميرت يازيجي أوغلو

بيركان سوكولو

مراد أونالمش

كما تردد أن النجم التركي الكبير جيهان أونال قد عُرض عليه دور محوري في الموسم السابع، ما يشير إلى تحوّل درامي كبير في مسار الشخصيات وتوسع الأحداث.

عدد الحلقات وموعد العرض الرسمي

من المقرر أن يمتد الموسم السابع إلى 195 حلقة، في خطوة تعكس الطموحات الكبيرة لصنّاع العمل للحفاظ على الزخم الجماهيري. وقد أعلنت القنوات المنتجة أن عرض الحلقة الأولى سيكون يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على قناة ATV التركية، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت أنقرة.

العرض على القنوات العربية

تُعرض الحلقات مترجمة للعربية بعد ساعات من بثها الرسمي، عبر عدد من القنوات مثل:

قناة الفجر الجزائرية

قناة اليرموك

حيث تُعرض الحلقات كل أربعاء أسبوعيًا، ما يمنح الجمهور العربي فرصة لمتابعة العمل بالتزامن مع الجمهور التركي تقريبًا.