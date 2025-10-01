طريقة التقديم في منصة سكني الجديدة.. أحجز وحدتك بكل سهولة الأن

أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية برنامج الإسكان التنموي لعام 1446هـ ، يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المواطنين السعوديين من امتلاك مساكن تتناسب مع احتياجاتهم، مع توفير دعم حكومي مباشر، خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، يعتبر هذا البرنامج جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لتوفير حلول سكنية مستدامة، مما يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع السعودي، سنوضح لكم خطوات التقديم في الإسكان التنموي، الشروط اللازمة ابقوا معانا.

خطوات التقديم في الإسكان التنموي 1446

في البداية: زيارة منصة سكني عبر موقع الإسكان التنموي الرسمي الإلكتروني.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية، عدد أفراد الأسرة، العنوان، الدخل، وغيرها من المعلومات المطلوبة بدقة.

رفع المستندات المطلوبة.

اختيار نوع الدعم أو المشروع.

مراجعة الطلب والموافقة

أخيرا: انقر علي أيقونة الإرسال.

الشروط المطلوبة للتقديم في الإسكان التنموي 1446