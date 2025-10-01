أحداث مثيرة ومشوقة عن عرض الحلقة الأولى مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

يترقب عشاق الدراما التاريخية في الوطن العربي والعالم، انطلاق الموسم السابع من المسلسل التركي الشهير المؤسس عثمان، والذي يُعد من أبرز الأعمال التي تناولت بدايات الدولة العثمانية وتأسيسها على يد الغازي عثمان بن أرطغرل، ومن المقرر أن تبدأ أولى حلقات الموسم الجديد يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على شاشة قناة ATV التركية، الناقل الرسمي للمسلسل.

أحداث الموسم السابع المؤسس عثمان

بعد ستة مواسم حافلة بالانتصارات والتحديات، ينتقل العمل في موسمه السابع إلى مرحلة جديدة أكثر عمقًا، حيث يُتوقع أن يُركز على توسع الدولة العثمانية ومحاولاتها السيطرة على المدن الإستراتيجية مثل بورصة، التي شكلت بوابة العثمانيين نحو التوسع في الأناضول.

كما سيشهد الموسم ظهور جيل جديد من القادة، وفي مقدمتهم أورخان بن عثمان، الذي سيتولى بعض المهام القيادية، مما يفتح الباب أمام صراعات داخلية بين أبناء عثمان وزعماء القبائل على النفوذ والسلطة. ومن المنتظر أن تتصاعد الأحداث مع دخول شخصيات جديدة وتحالفات غير متوقعة، إلى جانب استمرار الصراع مع الإمبراطورية البيزنطية.

سيكون الموسم السابع غنيًا بالمعارك الكبرى والمؤامرات السياسية، حيث لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يتطرق أيضًا إلى تأسيس مؤسسات الدولة وتنظيم شؤون الحكم والإدارة، وهو ما يمنح القصة بعدًا تاريخيًا أكثر شمولية.

القنوات الناقلة وتردداتها

قناة ATV التركية (العرض الأول): القمر تركسات، التردد 10796، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة الفجر الجزائرية (نسخة مترجمة):

نايل سات: التردد 12034 أفقي، الترميز 27500.

عرب سات: التردد 11034 عمودي، الترميز 27500.

تردد إضافي على نايل سات: 12645 أفقي.

قناة اليرموك الأردنية: على نايل سات بتردد 11678 عمودي، الترميز 27500، وتعرض الحلقات مترجمة بعد يوم من عرضها في تركيا.

مواعيد العرض

العرض الرسمي على قناة ATV كل يوم أربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا.

النسخة المترجمة تُعرض عادة مساء الخميس على قناة الفجر الجزائرية، مع إعادة على بعض القنوات العربية مثل اليرموك.