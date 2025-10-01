“يــــا زوول” أعرف طريقة فتح حساب بنك الخرطوم الجديدة وأمتلك حسابك من بيتك

يُعد بنك الخرطوم أحد أقدم وأكبر البنوك في السودان، ويقدم خدمات مصرفية متكاملة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعله خيارًا مفضلًا لملايين العملاء داخل السودان وخارجه. ويهتم الكثيرون بمعرفة كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم، سواء للأفراد أو الشركات، بهدف الاستفادة من التسهيلات البنكية والخدمات الإلكترونية الحديثة.

أنواع الحسابات المتاحة في بنك الخرطوم

يقدم بنك الخرطوم مجموعة متنوعة من الحسابات تناسب احتياجات الأفراد والمؤسسات، وأبرزها:

الحساب الجاري: يُستخدم للمعاملات اليومية والسحب والإيداع، ويتيح الحصول على دفتر شيكات.

حساب التوفير: يمنح العميل عوائد دورية على رصيده، مع سهولة في السحب والإيداع.

حساب الاستثمار: يُخصص للراغبين في تنمية أموالهم وفق صيغ التمويل الإسلامي.

حسابات الشركات: موجهة للمؤسسات التجارية، ويتيح إجراء التحويلات والمدفوعات بسهولة.

متطلبات فتح الحساب في بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم، يجب على العميل تحضير المستندات التالية:

بطاقة إثبات شخصية سارية (الرقم الوطني أو الجواز السوداني).

إثبات سكن (فاتورة خدمات، عقد إيجار…)

رقم هاتف فعال.

صورة شخصية حديثة.

رقم وطني للرقم المصرفي الدولي (IBAN) إن توفر.

بالنسبة للمقيمين أو الأجانب، قد تُطلب مستندات إضافية مثل تصريح الإقامة أو جواز السفر الأجنبي.

خطوات فتح الحساب في بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بإحدى الطريقتين:

زيارة أقرب فرع لبنك الخرطوم.

تعبئة استمارة فتح الحساب.

تقديم المستندات المطلوبة.

توقيع العميل على نماذج فتح الحساب.

أو من خلال موقع بنك الخرطوم أو تنزيل تطبيق BOK Smart أو زيارة موقع البنك الرسمي.

اختيار “فتح حساب جديد”.

تعبئة البيانات المطلوبة وتحميل المستندات.

تأكيد الهوية عبر رقم الهاتف.

استلام رقم الحساب بعد المراجعة.

مميزات الحساب في بنك الخرطوم