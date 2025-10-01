أونلاين يــازول.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم والإستفادة من الخدمات الجديدة

في ظل التطورات الاقتصادية والتحول الرقمي المتسارع الذي يشهده السودان، أصبح فتح حساب بنكي خطوة أساسية لكل فرد، يسعى لتنظيم شؤونه المالية والاستفادة من خدمات مصرفية متطورة، يعتبر بنك الخرطوم أحد أبرز المؤسسات المالية في البلاد، حيث يوفر لعملائه مجموعة متنوعة من الحسابات المصممة لتلبية احتياجاتهم المختلفة، سواء كانت حسابات توفير، جارية أو حسابات استثمارية مع حلول عام 2025، عمل بنك الخرطوم على تطوير خدماته الرقمية، مما أتاح للمواطنين إمكانية فتح حسابات جديدة بكل سهولة وأمان عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، من هذا المقال سنسرد كم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع من خطوات فتح الحساب، شروط فتح الحساب أونلاين تابعونا.

خطوات فتح حساب ببنك الخرطوم 2025

في البداية: الدخول عبر الموقع الرسمي لبنك الخرطوم الإلكتروني.

اختيار “فتح حساب جديد”.

إدخال البيانات الشخصية، قم بتعبئة نموذج المعلومات:الاسم الكامل، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

رفع المستندات المطلوبة مثل: صورة الهوية الوطنية أو جواز السفر (ساري المفعول)، وأحيانًا إثبات العنوان.

تأكيد رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

يتم إرسال رمز تحقق.

تحديد نوع الحساب مثل: حساب توفير – حساب جاري – حساب استثماري، بحسب احتياجك.

الموافقة على الشروط والأحكام: يجب قراءة الشروط البنكية والموافقة عليها.

إيداع مبلغ عند فتح الحساب (مثلاً 10,000 جنيه سوداني).

بعد الموافقة على الطلب، يتم إرسال رقم الحساب ورسالة تأكيد بالنجاح.

ضوابط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

هذه الشروط تحدد من هو المؤهل لفتح حساب حيث تتمثل هذه الشروط في: