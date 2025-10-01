شروط فتح حساب بنك الخرطوم بعد التعديلات الأخيرة.. أعرف الشروط وطريقة الفتح

تعتبر خدمة فتح الحساب أونلاين من بنك الخرطوم تأتي ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، توسيع نطاق الشمول المالي في السودان، بالخدمات التقليدية غالبًا ما يواجه العملاء مشقة التنقّل والانتظار والمستندات الورقية، هي أمور تتلاشى أمام سهولة فتح حساب من المنزل باستخدام الهوية الوطنية أو الإقامة وصورة شخصية، عبر السطور القادمة من هذا المقال سنسرد لكم خطوات فتح حساب ببنك الخرطوم، وشروط فتح الحساب ابقوا معانا.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

وجود بطاقة هوية وطنية سارية أو جواز سفر ساري المفعول، أو مستند هوية رسمي آخر مقبول للبنك.

أن يتم الإيداع المبدئي بحد أدنى، غالبًا 10,000 جنيه سوداني لتفعيل الحساب.

أن يقدّم المتقدّم بيانات شخصية كاملة وصحيحة، مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وربما عنوان سكني.

الموافقة على شروط وأحكام البنك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني