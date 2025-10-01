رابط مباشرة فتح حساب بنك الخرطوم الجديد على موقع bankofkhartoum.com الرسمي بسهولة

أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح الحسابات البنكية أونلاين في عالم يشهد تسارعًا رقميًا وتغييرًا جذريًا في شكل الخدمات المالية، برزت الخدمات المصرفية الإلكترونية كأحد المحاور الأساسية لتطوير البنوك وتقديم الراحة للمستخدمين ومن هذا المنطلق، يتمكن المواطن والمقيم من إنشاء حساب مصرفي دون الحاجة لزيارة الفرع، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، علما بانه سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور الآتية.

خطوات فتح الحساب ببنك الخرطوم أونلاين 2025

تمكن العملاء من فتح حسابات مصرفية بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة الفرع، تهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية، تتمثل هذه الخطوات في:

افتح الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الخرطوم .

اختر اللغة التي تفضلها (عربية / إنجليزية).

اضغط على خيار فتح حساب جديد / إنشاء حساب جديد.

أدخل بياناتك الشخصية مثل الاسم، الرقم الوطني، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

يتطلب تحميل جميع المستندات اللازمة مثل صورة الهوية أو جواز السفر.

أدخل المبلغ المطلوب لفتح الحساب إذا طلب منك ذلك.

قد يطلب منك تأكيد عبر رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني.

اضغط علي زر إرسال طلب التقديم.

الشروط المطلوبة بفتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين

أتاح بنك الخرطوم خدمة فتح حساب أونلاين تستهدف تسهيل الوصول للخدمات المصرفية وتقليل الحاجة للتنقل إلى الفروع، تشمل هذه الخدمة المتطلبات التالية: