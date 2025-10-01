“بنك في جيبـك” فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين من موقع BOK – Bank of Khartoum وطريقة معرفة الايبـان في مينت

يقدم بنكالخرطوم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية التي تواكب التطور الرقمي. فتح حساب بنك الخرطوم أصبح سهلاً ومتاحاً سواء عبر الفروع أو من خلال الخدمات الإلكترونية، فيما يتعلق بالرسوم، فالبنك يحرص على أن تكون مناسبة وميسّرة لجميع العملاء، إذ يتم فتح الحساب برسوم رمزية تختلف حسب نوع الحساب (جاري، توفير، أو استثماري)، كما قد تضاف رسوم شهرية أو سنوية بسيطة لإدارة الحساب والخدمات المصاحبة مثل دفتر الشيكات أو البطاقات المصرفية.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب بنجاح، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، أهمها:

امتلاك بطاقة الرقم الوطني أو جواز سفر ساري المفعول.

بالنسبة للشركات، تقديم السجل التجاري والوثائق القانونية الخاصة بالنشاط.

التزام العميل بالحد الأدنى من الإيداع عند فتح الحساب (يُحدد حسب نوع الحساب).

تقديم بيانات للتواصل مثل رقم الهاتف والعنوان.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

أصبح بإمكان العملاء فتح الحساب دون الحاجة للذهاب إلى الفرع عبر الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم أو تطبيقه الذكي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة بنك الخرطوم الرقمية. اختيار خدمة فتح حساب جديد. تعبئة البيانات الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية، والعنوان. رفع نسخة إلكترونية من المستندات المطلوبة. استكمال التحقق الرقمي عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني. بعد المراجعة، يتم إرسال إشعار للعميل بتفعيل الحساب.

معرفة رقم الآيبان (IBAN) في بنك الخرطوم

رقم الآيبان يُعتبر ضرورياً لإجراء التحويلات البنكية المحلية والدولية بسهولة وأمان. يمكن للعميل معرفة رقم الآيبان الخاص به بعد فتح الحساب عبر:

تطبيق بنك الخرطوم على الهاتف الذكي.

كشف الحساب الإلكتروني أو الورقي.

خدمة العملاء عبر الاتصال الهاتفي أو زيارة أقرب فرع.

فتح حساب في بنك الخرطوم يُوفر للعميل تجربة مصرفية آمنة ومتطورة برسوم بسيطة وشروط واضحة. كما أن إمكانية فتح الحساب أون لاين ومعرفة الآيبان بسرعة جعلت التعاملات المالية أكثر سهولة ومرونة، مما يعزز مكانة بنك الخرطوم كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السودان.