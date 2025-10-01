عرض قيامة المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات 2025

تُعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي حظيت باهتمام واسع في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، بفضل محتواها المتنوع الذي يجمع بين الدراما التاريخية والبرامج الثقافية والترفيهية، وتزايدت شهرة القناة بشكل خاص بعد حصولها على حقوق عرض المسلسلات التركية التاريخية المترجمة، وفي مقدمتها مسلسل المؤسس عثمان، الذي يُعرض أسبوعيًا ويحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة.

محتوى قناة الفجر الجزائرية

تسعى القناة إلى تقديم مزيج متوازن من البرامج والمسلسلات التي تلبي مختلف الأذواق. فهي تعرض الدراما التركية التاريخية والاجتماعية، إلى جانب برامج دينية وثقافية وإخبارية، فضلًا عن باقة من الأعمال الجزائرية والعربية، هذا التنوع ساعدها على تكوين قاعدة جماهيرية واسعة داخل الجزائر وخارجها، لتصبح اليوم من بين القنوات الأكثر متابعة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية

لضمان وصول محتواها إلى أكبر شريحة ممكنة من المشاهدين، تبث قناة الفجر الجزائرية عبر أكثر من قمر صناعي، على النحو التالي:

تردد القناة على نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد القناة على عرب سات

قم بتنزيل التردد الأخر لقناة الفجر الجزائرية، وفقًا لما يأتي:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة الفجر الجزائرية

ما يميز قناة الفجر الجزائرية هو اهتمامها بتقديم محتوى عالي الجودة مجانًا ودون تشفير، ما يتيح للمشاهد متابعة برامجه ومسلسلاته المفضلة بسهولة، وكما تواكب القناة التطورات التكنولوجية من خلال منصاتها الرقمية وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر مواعيد البرامج وروابط المشاهدة المباشرة.