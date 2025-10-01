“الحلقة 195 أخيراً” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع عبر شاشة الفجر الجزائرية

يعد موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع من أهم المواعيد التي ينتظر مجيئها الكثير من المتابعين والمشاهدين في كل مكان بكل حماس وتشويق، ويقدم الموسم الجديد تحولاً درامياً كبيراً في الأحداث حيث انضمت شخصيات جديدة بأدوار مختلفة من المفترض لها أن تضيف تطوراً في الحلقات القادمة، ويعد هذا العمل واحد من أشهر الأعمال التركية التي حققت نجاح كبير في تركيا والوطن العربي كله.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

من المحدد أن يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع بشكل رسمي في 1 أكتوبر 2025 حيث أكدت الشركة المنتجة أن أعمال التصوير بدأت بالفعل في اشهر يونيو الماضي، ومن المقرر أن يتم بث المسلسل على النحو التالي:

تنطلق الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

تعرض الحلقة المترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وذلك عند تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

يشهد الموسم السابع مرور زمني في الأحداث بعد رحيل بوراك أوزجيفيت عن دوره عثمان فيما سيحل مكانه البطل أونال، ووفقاً للتسريبات الجديدة نذكر لك أهم الأحداث الجديدة: