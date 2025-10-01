“المارد الأحمر يحلق من جديد” موعد مباراة الاهلى القادمة في الجولة العاشرة من الدوري المصري 2025-2026

بعد فوز المارد الأحمر على غريمه نادي الزمالك لمباراته الأخيرة بنتيجة 2-1 لصالح الأهلى زاد البحث من قِبل الكثير من الجماهير وخاصة رابطة مشجعي الفريق الأحمر عن موعد مباراة الاهلى القادمة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026، حيث يواجه الأهلي كهرباء الإسماعيلية في واحدة من أهم مباريات الجولة، ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاهلى القادمة

من المحدد أن يكون موعد مباراة الاهلى القادمة هو يوم السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر 2025، حيث يواجه النادي الأهلي نادي كهرباء الإسماعيلية وذلك على استاد المقاولون العرب وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، ويدخل الياقوت الأحمر وهو في أفضل حالاته الفنية بعد فوزه بالقمة رقم 131 فقد رفع النادي الأهلي رصيده إلى 15 نقطة ليفصله عن المتصدر الزمالك نقطتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

من المحدد أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي ضد كهرباء الأسماعيلية بشكل حصري ومجاني، فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتعتبر هذه المباراة مهمة للغاية للأهلي لتحسين مركزه حيث يعتلي النادي الأهلي في المركز الثالث، وجدير بالذكر أنه يتاح شراء تذاكر المباراة من خلال الموقع الرسمي والحجز مستمراً حتى انتهاء التذاكر.

مشوار الأهلي في دوري نايل

على الرغم من أن النادي الأهلي بدأ مشواره بشكل سيئ إلا أنه استطاع تحسين مستواه، وعلى الرغم من الإصابات والغيابات إلا أن عماد النحاس المدير الفني المؤقت استطاع أن يفوز بالقمة، وفيما يلي إليك تفاصيل مشواره: