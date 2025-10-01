“قمة نارية”.. برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

يستعد عشاق الكرة العالمية لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حيث يستضيف برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في لقاء لا يخلو من الإثارة والندية خاصة أن الفريق الباريسي يدخل البطولة هذا العام حاملًا للقب، بينما يسعى البارسا لاستعادة هيبته القارية.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يستكمل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه القاري بطموحات كبيرة، بعدما استهل مشواره بفوز كاسح على أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة، بينما لم يكن برشلونة أقل قوة إذ نجح في العودة من ملعب نيوكاسل بانتصار مهم بهدفين مقابل هدف، ليضع نفسه في مقدمة المرشحين للتأهل مبكرًا عن المجموعة.

تقام المواجهة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، على أرضية ملعب “مونتجويك” في مدينة برشلونة، وسط حضور جماهيري كبير ينتظر هذه القمة الأوروبية، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تحظى مباريات دوري أبطال أوروبا بمتابعة واسعة في المنطقة العربية، حيث تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان مباشرة عبر شاشة beIN Sports HD1 المشفرة، مع تغطية استوديو تحليلي يضم أبرز نجوم التحليل في العالم العربي.

مواجهة أوروبية بنكهة خاصة

لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان لا يعد مجرد مباراة في دور المجموعات، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريقين هذا الموسم، فالفريق الكتالوني يسعى لإثبات جاهزيته للعودة إلى منصات التتويج بعد سنوات من الغياب، بينما يدخل العملاق الباريسي المباراة بثقة البطل الذي يريد الحفاظ على لقبه، وتأكيد هيمنته على القارة العجوز.