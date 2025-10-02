“ارتفاع جنوني”.. سعر الذهب اليوم يقفز لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل 5225 جنيهًا لأول مرة

شهدت أسواق الذهب العالمية قفزة غير مسبوقة في الأسعار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع بداية شهر أكتوبر 2025، حيث واصل المعدن الأصفر صعوده القياسي مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها الإغلاق الحكومي الأمريكي وتراجع مؤشرات سوق العمل، مما عزز التوقعات بتوجه البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا متزامنًا مع الصعود العالمي، وجاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5971 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 5225 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 4461 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 41,800 جنيه.

الذهب العالمي يسجل قمة جديدة

على الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 0.9% خلال تعاملات اليوم لتسجل مستوى تاريخيًا جديدًا بلغ 3895 دولارًا للأونصة، بعدما بدأت التداول عند مستوى 3860 دولارًا، وتتداول حاليًا بالقرب من 3892 دولارًا وفقًا لبيانات شركة جولد بيليون للتحليلات المالية.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، استطاع الذهب أن يحقق مكاسب قوية بنسبة تقترب من 12%، ليواصل صعوده للشهر الثاني على التوالي، وبذلك بات قريبًا جدًا من الهدف الذي وضعته مؤسسات مالية كبرى عند 4000 دولار للأونصة، وهو المستوى المتوقع بلوغه قبل نهاية العام الحالي، على الرغم من أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى منتصف العام المقبل.

قائمة أسعار السبائك الذهبية اليوم

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم حالة من الارتفاع النسبي في أسعار السبائك الذهبية، وذلك تزامنًا مع الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب عالميًا، حيث جاءت أسعار السبائك الذهبية بمختلف أوزانها في السوق المحلية المصرية على النحو التالي: