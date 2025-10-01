“الآن بالرقم الوطني” خطوات فتح حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم أونلاين عبر الموقع الرسمي

أطلقت الجهات المعنية المتمثلة في البنك المركزي رابط فتح حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم للتسهيل على المغتربين، وتتيح هذه الخدمة واحدة من أفضل الخدمات المصرفية التي تتيح للعملاء ارسال الحوالات المالية وتلقيها بشكل آمن وسريع، ويعتبر بنك الخرطوم واحد من أشهر البنوك السودانية التي حققت نجاح كبير فمنذ أن تم طرحها وهي جذبت عدد كبير من العملاء، ويعتمد البنك على تقنيات التشفير الحديثة لبيانات العملاء مما يضمن حماية المعلومات من الاختراق.

فتح حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم

أصبح الآن بإمكان العملاء فتح حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم بالرقم الوطني عبر الموقع الرسمي بدون زيارة الفرع نهائياً مما يوفر الوقت والجهد على الجميع، وعن طريقها يستطيع المغترب التواصل مع أقرانهم المقيمين داخل السودان وإرسال الحوالات المالية بكل سهولة، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

الانتقال إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه توفير أو جاري.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل دقيق.

تحميل المستندات والملفات كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة ثم الموافقة على جميع أحكام وشروط الخدمة.

الضغط على خانة ارسال الطلب وسيتم ارسال رقم الحساب الجديد بعد فحص البيانات المدخلة.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم الوطني 2025

توجد هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي لابد من توافرها في العميل أولاً ووفقاً لها يتم فتح حساب بنكي إلكتروني، وفيما يلي التفصيل: