هنغير الساعة أمتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر

يترقب ملايين المواطنين في مختلف محافظات مصر موعد انتهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي 2025، بعد أن استمرت عقارب الساعة متقدمة منذ أبريل الماضي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على شبكات الطاقة؛ هذا التغيير بات حدثًا سنويًا ينتظره الكثيرون، خاصة مع اقتراب نهاية فصل الخريف وبداية انخفاض درجات الحرارة، حيث يتساءل المواطنون عن الموعد الدقيق لتأخير الساعة ساعة كاملة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2025 في مصر؟

وفقًا لما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لنظام التوقيت الصيفي، فإن العمل به ينتهي رسميًا عند منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

عند حلول الساعة 12:00 صباحًا يتم تأخيرها 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساءً.

وبذلك يبدأ العمل رسميًا بنظام التوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارًا من الجمعة 31 أكتوبر 2025.

التوقيت الصيفي والشتوي

كانت مصر قد أعادت تطبيق التوقيت الصيفي مجددًا في عام 2023 بعد توقف دام لسنوات، حيث أقر البرلمان قانونًا يحدد مواعيد بدء وانتهاء العمل به سنويًا، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تقدمت الساعة 60 دقيقة.

كيفية ضبط الساعة بعد تغيير التوقيت

مع عودة التوقيت الشتوي، يحتاج البعض إلى ضبط أجهزتهم الإلكترونية أو الهواتف الذكية يدويًا، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق الإعدادات (Settings).

اختيار الإعدادات الإضافية (Additional Settings).

الضغط على خيار التاريخ والوقت (Date & Time).

تفعيل ميزة التحديث التلقائي للتوقيت (Automatic date & time).

إعادة تشغيل الهاتف إذا لزم الأمر للتأكد من تفعيل التوقيت الجديد.

موعد بدء فصل الشتاء

يجدر بالذكر أن فصل الخريف قد بدأ في مصر يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، أما فصل الشتاء فسيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر 2025، ليحل بطقسه البارد ويستمر لما يقارب 89 يومًا متواصلًا.