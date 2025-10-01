“بالرقم الوطني” استمارة فتح حساب توفير أونلاين في بنك الخرطوم 2025 عبر موقع bankofkhartoum

بعد التحديث الأخير الذي قام البنك المركزي بتوفيره أصبح بنك الخرطوم واحد من أشهر المصارف الموجودة داخل السودان، حيث تتيح خدمة فتح حساب توفير أونلاين في بنك الخرطوم 2025 ارسال الحوالات المالية وتلقيها بكل سهولة وبدون عناء، وتتميز هذه الخدمة بسهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية على مدار الساعة كما يمكن استقبال الحوالات المالية من داخل أو خارج السودان بشكل آمن وسريع.

فتح حساب توفير أونلاين في بنك الخرطوم 2025

في إطار الجهود المبذولة من قِبل البنك الوطني تم إتاحة خدمة فتح حساب توفير أونلاين في بنك الخرطوم 2025 مما يوفر الوقت والمجهود دون الحاجة إلى التنقل، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

الولوج إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي.

اختيار نوع الحساب توفير.

تسجيل الدخول عبر ادخال البيانات المطلوبة.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

تحميل المستندات والملفات كاملة.

مراجعة المعلومات المدخلة والتأكد من صحتها.

الضغط على خانة ارسال الطلب وسيتم ارسال رقم الحساب الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم الوطني 2025

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في العميل حتى يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: