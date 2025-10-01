تابع الدراما التركية.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على نايل سات وعرب سات بجودة hd

تتصدر قناة الفجر الجزائرية الآن محركات البحث في الوطن العربي، بالتزامن مع عودة المسلسل التركي الضخم قيامة عثمان من جديد في الموسم السابع، وتعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أهم القنوات الفضائية العربية التي حرصت على نقل الكثير من الدراما التركية المختلفة عبر شاشتها، مما جعلها تصل للمكانة التي تمتلكها الآن وجمهورها العريق الشيق، وفيما يلي نوافيكم الآن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

أصبح الآن من السهل الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة الفجر الجزائرية عبر شاشتها من خلال ضبطها على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية بالتردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

كما يمكن استقبال القناة بجودة عالية دون توقف ولا تشويش من خلال القمر الصناعي العرب سات من أي مكان بالوطن العربي من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية استقبال قناة الفجر على جهاز الاستقباال

لضمان الاستمتاع بمحتوى قناة الفجر الجزائرية من الدراما التركية وغيرها من البرامج المتنوعة إليكم كيفية استقبالها على جهاز الاستقبال بكل سهولة:

يتم فتح جهاز الرسيفر والانتقال إلى قائمة الإعدادات.

اختيار أيقونة تركيب القنوات.

تحديد القمر الصناعي التي ترغب في استقبال القناة عليه “النايل سات، العرب سات”.

إدخال البيانات بدقة عالية “التردد، الاستقطاب، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ”.

النقر على زر بحث.

الانتظار لينتهي البحث وتظهر القناة قم بالنقر على حفظ.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع

حددت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان موعد عرض الموسم السابع حصري عبر قناة atv التركية يوم الاربعاء الموافق 1 أكتوبر في تمام الساعة 8 بتوقيت تركيل، بينما تعرض الحلقة مترجمة في اليوم التالي الخميس 2 أكتوبر على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر.