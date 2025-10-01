“تصرفهم في الخير” موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق دفعة أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

قامت هيئة التقاعد الوطنية بالكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق دفعة أكتوبر 2025 وذلك تزامناً مع بداية الميلادي، فقد قامت بالهيئة بالإعلان عن انطلاق صرف الرواتب بداية من اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر الجاري، ويستمر الصرف بشكل تدريجي وعبر البطاقات الذكية وذلك في جميع أنحاء العراق، ويشمل الصرف المتقاعدين المدنيين والعسكريين وتطبق الزيادة وفقاً لشرائح مختلفة تعتمد على قيمة الرواتب الأساسي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق دفعة أكتوبر 2025

أكدت الجهات المعنية المتمثلة في هيئة التقاعد الوطنية أن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق دفعة أكتوبر 2025 سيكون اعتباراً من اليوم حيث خصصت الهيئة اليوم الأول من كل شهر ميلادي لصرف الرواتب ما لم يكن إجازة أو عطلة رسمية، فإذا صادف يوم الصرف عطلة يتم تحديد موعد جديد لصرف المرتبات.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي تم تخصيص موقع إلكتروني يتم عن طريقه الاستعلام عن مواعيد صرف مرتبات المتقاعدين بالعراق أونلاين، وفيما يلي خطوات القيام بذلك:

الولوج إلى الموقع الرسمي التابع إلى وزارة المالية العراقية.

من تبويب القائمة الرئيسية قم باختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب.

إضافة البيانات الشخصية المتمثلة في الرقم التقاعدي.

الضغط على خانة استعلام.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

توجد هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المواطن حتى يستطيع الاستفادة من هذا المعاش، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: