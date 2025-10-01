دلع أطفالك.. تردد قناة كراميش الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات بجودة ممتازة وبدون توقف

تردد قناة كراميش 2025 من الترددات التي يهتم الآباء والأمهات بمعرفة التردد الجديد لها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وهذا لتوفير المتعة والتسلية للصغار من البيت بدون قلق، فهي تتميز باختيارها الدقيق لكل ما تقدمه من أغاني ترفيهية وتعليمية وأناشيد دينية لتتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، واستطاعت قناة كراميش اكتساب شهرة واسعة في الوطن العربي وجعلها هي الأفضل بالنسبة للأطفال، ونوافيكم الآن تردد القناة على الأقمار الصناعي المختلفة.

تردد قناة كراميش 2025 على النايل سات والعرب سات

بعد حدوث توقف البث قناة كراميش بشكل مستمر في الفترة الأخيرة سعت إدارة القناة لتحديث الترددات لمواكبة أحدث تقنيات البث لعدم التوقف ولا التشويش، كما تسعى القناة لتحسين جودة المحتوى من خلال تحسين جودة الصوت والصورة لتقديم تردد مشاهدة ممتعة، وتردد القناة هو كالتالي:

التردد على النايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط قناة كراميش على الرسيفر

من أجل الحصول على قناة كراميش بجودة عالية ودون توقف ولا تشويش عليك بضبطها على جهاز الرسيفر الخاص بكم، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: