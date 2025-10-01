“أخيراً الجزء الجديد Kuruluş Osman” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع كامل

اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 يبدأ عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع بشكل رسمي في تركيا، ويعد هذا العمل واحد من أشهر الأعمال التركية التي حققت نجاح كبير بتركيا والوطن العربي كله، وتدور أحداثه حول حياة السلطان عثمان بك فيما سيتم تسليط الضوء في الجزء الجديد على مسيرة أورهان بك نجل عثمان، ومن المتوقع أن يستكمل الموسم السابع سلسلة النجاحات التي حققها بالمواسم الماضية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

من المحدد أن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع هو يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، فبعد مسيرة 6 أعوام حافلة بالانتصارات والفتوحات تعود الأسطورة التركية بموسم سابع مليئ بالأحداث الدرامية الشيقة، وبحسب التصريحات فإنه سيتم العرض على النحو التالي:

تعرض الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية وذلك عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت أنقرة.

تبث الحلقة المترجمة باللغة العربية كل يوم خميس على قناة الفجر الجزائرية وذلك عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

يشهد الموسم السابع تغييرات جذرية في طاقم التمثيل خاصة بعد رحيل النجم بوراك أوزجيفيت الذي لعب دور عثمان بك لمدة ست مواسم، حيث يغيب عن الجزء الجديد، وفيما يلي إليك القائمة الجديدة: