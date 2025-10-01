“مفاجأت تحبس الانفاس”.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع 195 على تردد قناة الفجر على نايل وعرب سات

يبحث عشاق المسلسلات التاريخية التركية حول العالم عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع، حيث يستكمل العمل متابعة قصة المؤسس عثمان بن أرطغرل، الذي أسس الدولة العثمانية، في إطار يجمع بين الأحداث التاريخية الحقيقية والدراما المليئة بالتشويق والمعارك الملحمية، وقد أعلنت قناة ATV التركية عن بدء عرض أولى حلقات الموسم الجديد بداية من أول الشهر الجاري، وتحديدا الاربعاء من كل أسبوع مع استمرار عرض حلقة جديدة كل أربعاء أسبوعيًا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع

وقد تم الاعلان عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع والذي جاء على النحو التالي:

العرض الأول: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 عبر قناة ATV التركية.

التوقيت: الثامنة مساءً بتوقيت أنقرة.

الإعادة بترجمة عربية: مساء الخميس عبر القنوات العربية.

القنوات الناقلة بالعربية: أبرزها قناة الفجر الجزائرية، بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل مصر أم الدنيا والصعايدة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 بجودة HD لمتابعة حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع عبر الأقمار الصناعية كالتالي:

نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أبرز أحداث الموسم السابع من المؤسس عثمان

يأتي الموسم الجديد محملاً بالكثير من المفاجآت الدرامية والتطورات المثيرة، حيث يستمر عثمان بك في مواجهة خصومه داخل القبيلة وخارجها، مع ظهور شخصيات جديدة ستضيف بعدًا مختلفًا للأحداث مثل حسن ألب وكوكا بك، كما تشير التسريبات إلى تصاعد مستوى التشويق منذ الحلقة الأولى مع أحداث مؤثرة مثل وفاة إيسينبيك وسارغون، بالإضافة إلى تقديم معارك تاريخية قوية وصراعات سياسية تعكس طبيعة تلك المرحلة الزمنية.