الأمانة العامة لمجلس الوزراء تجيب.. هل غدا عطلة في العراق؟ ومواعيد العطل المدرسية الرسمية

يتساءل الكثير من المواطنين هل غدا عطلة في العراق؟ أم لا حيث أكدت التصريحات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن غداً يوم عمل رسمي بجميع القطاعات، فلقد يتم التعامل بشكل طبيعي بالمؤسسات التعليمية والقطاعات الحكومية، ولقد قامت الأمانة بالتشديد على المواطنين بضرورة التأكد من أي خبر يتعلق بالعطلة عن طريق المصادر الموثوقة.

هل غدا عطلة في العراق؟

أجابت الأمانة العاملة لمجلس الوزراء العراقي على تساؤل بعض المواطنين الذي كان مفاده هل غدا عطلة في العراق؟ بلا حيث تم التأكيد أن غداً الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 يوم عمل طبيعي بكافة المؤسسات والقطاعات الحكومية، وناشدت المواطنين بعدم الانسياق خلف المصادر الوهمية فقد أكدت أنه في حال وجود أي تعديل سيتم نشره على الموقع الرسمي التابع لها.

رزنامة العطل الرسمية 2025 في العراق

قامت الدولة العراقية بتحديد جدول العطل الرسمية لعام 2025 وتم اعتماده رسمياً وتتبعها جميع المؤسسات والمنشآت، وفيما يلي إليك التفصيل:

1 يناير 2025: رأس السنة الميلادية.

6 يناير 2025: عيد الجيش العراقي.

21 مارس 2025: عيد نوروز.

1 شوال لــ4 شوال: عيد الفطر المبارك.

1 مايو 2025: عيد العمال.

10 ذو الحجة لــ14 ذو الحجة: عيد الأضحى المبارك.

18 ذو الحجة: عيد الغدير.

1 محرم: رأس السنة الهجرية.

10 محرم: يوم عاشوراء.

16 يوليو 2025: ذكرى الثورة العراقية.

12 ربيع الأول: المولد النبوي الشريف.

3 أكتوبر 2025: عيد الوطني العراقي.

10 ديسمبر 2025: يوم النصر العراقي.

25 ديسمبر 2025: عيد الميلاد المجيد.

الجمعة والسبت عطلة رسمية لكل القطاعات.

مواعيد العطلات المدرسية في العراق 2025

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد العطل الرسمية للعام الدراسي 2025، وفيما يلي إليك التفصيل: