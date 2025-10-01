هاتف المستقبل بين ايدك.. هاتف Oppo Find X9 Pro المواصفات والسعر مع التصميم الفاخر والكاميرات الاحترافية

هاتف Oppo Find X9 Pro، دائما ما تعمل شركة Oppo دائمًا على نيل إعجاب المستخدمين بإصدار هواتف ذات مميزات رائعة وبأمكانيات حديثة تواكب التقدم الواسع في عالم الهواتف وهذا ما نلاحظه مع إصدارها الجديد Oppo Find X9 Pro، حيث تقدم الشركة مزيجًا رائعًا يجمع بين التصميم الفاخر والأداء الخارق والتقنيات الذكية، وهذا ما يجعله واحدًا من أبرز الخيارات المميزة فهو من أقوى المنافسين في عالم الهواتف الذكية لعام 2025.

مواصفات هاتف Oppo Find X9 Pro

يجمع هاتف Oppo Find X9 Pro بين العديد من المزايا الرائعة سواء في المعالج أو البطارية أومن حيث الشاشة وقوة الأداء حيث تأتي هذه المواصفات على النحو التالي:

الخامات : هيكل أنيق مصنوع من الزجاج المقوى مع إطار معدني فاخر.

الألوان : خيارات ألوان عصرية (أسود – فضي – أخضر زمردي).

الأداء والمعالج : معالج قوي ومتميز فهو من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 بتقنية 4 نانومتر، حيث يدعم الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء والألعاب.

التخزين : ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل حتى 16G، مع سعة تخزين داخلية حتى 1TB من نوع UFS 4.0.

كاميرا أمامية 32 MP بدقة عالية يدعم الذكاء الاصطناعي لتحسين صور السيلفي.

البطارية والشحن: تصل سعة بطارية 5500mAh تدوم ليومين تقريبًا من الاستخدام وذلك مع شحن سريع 150W SuperVOOC (شحن 100% في 18 دقيقة فقط).

سعر هاتف Oppo Find X9 Pro

يختلف سعر هاتف Oppo Find X9 Pro وذلك باختلاف البلدان والنسخ حيث يبدأ سعر الهاتف عالميا بداية من 999 دولار، كما وصل سعر النسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام الى 42000 جنية ( ضمان دولي ) .