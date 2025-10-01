“كرتون طول اليوم”.. تردد قناة 5 Kids الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات لمتابعة اغاني الاطفال دون انقطاع

يعد تردد قناة 5 Kids الجديد 2025 واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بين قنوات الأطفال بفضل تنوع محتواها وتقديمه بشكل آمن وهادف، تجمع القناة بين التسلية والتعليم من خلال باقة متنوعة من أفلام الكرتون المدبلجة باللهجة المصرية المحببة للأطفال، إضافة إلى برامج تعليمية تعمل على تعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم المعرفية. لذلك أصبحت قناة 5 Kids الخيار الأول للكثير من الأسر العربية الباحثة عن محتوى مفيد وممتع في الوقت ذاته.

تردد قناة 5 Kids الجديد 2025

يمكن استقبال قناة 5 Kids عبر القمر الصناعي نايل سات بالتردد المحدث التالي:

التردد: 11900

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

الجودة: ممتازة

تردد قناة 5 Kids على عرب سات 2025

كما توفر القناة ترددًا جديدًا على القمر الصناعي عرب سات، يتيح متابعة برامجها بجودة عالية HD:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي (V)

الجودة: HD

ومع بداية عام 2025 أعلنت إدارة القناة عن تحديث جديد لتردد قناة 5 Kids، في إطار سعيها المستمر لتطوير جودة البث من حيث وضوح الصورة ونقاء الصوت، يهدف هذا التحديث إلى منح المشاهدين تجربة مشاهدة مميزة خالية من التقطيع أو التشويش، مما يعزز من مكانة القناة كواحدة من أكثر القنوات متابعة بين قنوات الأطفال.

خطوات ضبط تردد قناة 5 Kids على جهاز الاستقبال

يمكن للمشاهدين إضافة تردد قناة 5 Kids بسهولة عبر الخطوات التالية: