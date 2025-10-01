“بعد الزيادة الأخيرة” أسعار السجائر اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بجميع الأسواق المحلية

عقب موافقة مجلس النواب بزيادة قيمة الضريبة التراكمية على أسعار السجائر بنسبة 12% وذلك بشكل سنوي على مدار 3 سنوات ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من شهر نوفمبر 2025، وبالتزامن مع حلول الشهر الميلادي الجديد سجلت أسعار السجائر اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 استقرار كبير بجميع المحال التجارية، ولقد نبهت الحكومة المصرية على التجار بعد رفع الأسعار بدون أي قرارات رسمية ولهذا تم وضع باركود على كل عبوة يتم عن طريقه التأكد من سعر العبوة الحقيقي مما يحفظ حقوق القوة الشرائية.

أسعار السجائر اليوم

شهدت أسعار السجائر اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2028 ثباتاً كبيراً في الأسعار وذلك وفقاً لشعبة الدخان، وفيما يلي إليك قائمة الأسعار في الأسواق المحلية:

بلغ سعر عبوة سجائر كليوباترا سوبر: 38.75 جنيه.

سجل سعر عبوة سجائر كليوباترا كينج سايز: 38.75 جنيه.

بلغ سعر عبوة سجائر كليوباترا سوفت كوين: 38.75 جنيه.

بلغ سعر عبوة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 38.75 جنيه.

سعر سجائر كليوباترا بوكس أبيض: 38.75 جنيه.

سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلوبيري: 38.75 جنيه

سجل سعر عبوة سجائر بوكس: 38.75 جنيه.

سعر سجائر مونديال الأحمر والسيلفر والأزرق: 38.75 جنيه.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم في الأسواق المصرية

وفقاً لقائمة أسعار شركة فيليب موريس فإنه تم زيادة أسعار التبغ المسخن والسجائر بشكل رسمي نذكر لك سعر العبوات الأجنبية: