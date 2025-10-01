تردد قناة وناسة لولو للأطفال على نايل سات وعرب سات ووفري المتعة والترفيه لأطفالك طوال الـ 24 ساعة

أصبحت قناة وناسة لولو للأطفال من أبرز وأنجح القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في المنطقة العربية بالكامل، وأصبح لها جمهور كبير وعريق بفضل ما تقدمه للأطفال على مدار الساعة، فهي تقدم محتوى متنوع وفريد ومميز يجمع بين الأغاني الترفيهية والتعليمية والتي تعلم الأطفال من خلالها المهارات وتعمل على تحسين تنمية قدراتهم الذهنية، كما أنها تعلمها أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة واتباع السلوكيات الصحيحة، ويزداد البحث عن التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة للاستمتاع بكل ما تقدمه على مدار اليوم.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكن لكل محبي ومتابعي قناة وناسة الاستمتاع بكل ما هو جديد عبر شاشتها من خلال التردد الجديد لها على القمر الصناعي النايل سات وهو كالتالي:

التردد جاء كتالتي: 11340.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

كما يمكن استقبال القناة على العرب سات من أي مكان بالوطن العربي من خلال التردد التالي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

محتوى قناة وناسة لولو

تقدم قناة وناسة مجموعة من البرامج المختلفة التي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة ومن بينها التالي: