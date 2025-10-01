“الكيلو النهاردة بكام” سعر الطماطم اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بجميع الأسواق المحلية

بعد الارتفاعات الهائلة التي حققها كيلو الطماطم في الأيام الماضية شهد سعر الطماطم اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 استقرار ملحوظ وذلك وفقاً لأسواق التجزئة، وعلى الرغم من أن الأسعار انخفضت نسبياً إلا أنها تعد مرتفعة عن متناول معظم المواطنين، ففي الأيام الماضية بلغ سعر الكيلو 30 جنيه بينما استقر اليوم عند سعر 22 جنيه، وجدير بالذكر أنه لا يمكن الاستغناء مطلقاً عن الطماطم في كثير من الوجبات ولهذا تعد أحد الفواكه الأساسية في كل المنازل.

سعر الطماطم اليوم

تراجع سعر الطماطم اليوم اليوم 1.5 جنيه بالأسواق المصرية المحلية وذلك وفقاً لبوابة الأسعار التابعة لمركز المعلومات، وفيما يلي قائمة الأسعار:

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم في بعض الأسواق نحو 17 جنيه.

بلغ الحد الأدنى للكيلو نحو 10 جنيهات.

فيما سجل أعلى سعر لكيلو الطماطم نحو 30 جنيه.

أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية

سجلت الخضراوات اليوم أسعار مستقرة بجميع الأسواق المصرية، فمن المعلوم سعر الخضار يتأثر بشكل ملحوظ بالاقتصاد ودرجات الحرارة المرتفعة ونسبة العرض والطلب، وفيما يلي قائمة أسعار الخضراوات:

كيلو الباميه: 56 جنيه.

الكوسة: 28 جنيه.

الليمون البلدي: 31 جنيه.

كيلو البصل: 15 جنيه.

الملوخية: 15 جنيه.

الباذنجان الرومي: 13 جنيه.

كيلو الخيار الصوب: 23 جنيه.

البطاطس: 15 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

استقر سعر الفاكهة اليوم بجميع الأسواق المحلية، ووفقاً لهذه التحديثات الصادرة من الشعبة إليك التفصيل: