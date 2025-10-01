ارتفاع جديد تعلنه.. بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية

وفقاً لتحديثات بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء ارتفعت بنحو 2 جنيه ليتراوح سعر الكيلو بين 61 لـــ63 جنيه، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة لغرفة التجارية بالقاهرة فإنه بلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن تجاوز 90 مليار حنيه فيما يعمل بهذا المجال نحو 2.5 مليون عامل تقريباً، وبتأثر سعر الدواجن في المزارع نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار العلف منا يترتب عليه زيادة في جميع أنواع الدواجن وبالتالي يزيد سعر كرتونة البيض في الأسواق.

بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء‏

أعلنت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء ارتفاع جديد في الأسعار، حيث تراوح سعر الكيلو بين 75-80 جنيه بحسب كل منطقة الجغرافية، وفيما يلي إليك قائمة الأسعار:

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 102 إلى 105 جنيه بالبورصة فيما تصل إلى المستهلك بنحو 113 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 120 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة 59 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البانيه في الأسواق بين 200 إلى 210 جنيه.

سعر كرتونة البيض الآن

تأثر سعر كرتونة البيض طبقاً لأسعار الفراخ في الأسواق، وبحسب تصريحات البورصة فإن كرتونة البيض اليوم شهدت ارتفاعا ملحوظ وذلك نتيجة تذبذب الاقتصاد، وفيما يلي إليك الأسعار: