استقبل الآن تردد توم وجيري للأطفال على النايل سات وعرب سات بأعلى جودة

تستمر قناة توم وجيري في كونها واحدة من أكثر القنوات المحبوبة لدى العائلات العربية حيث تجمع بين الترفيه والتعليم، وتقدم مغامرات الشخصيتين الشهيرتين توم القط وجيري الفأر بأسلوب فكاهي وجذاب مع تحديث تردد القناة لعام 2025، أصبح من السهل على الجميع متابعة مغامراتهم المفضلة بجودة عالية.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

إذا كنت ترغب في مشاهدة مغامرات توم وجيري، إليك تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11393

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD/HD

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

لمن يفضلون متابعة القناة عبر عرب سات، يمكنهم استخدام التردد التالي:

التردد: 12149

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD/HD

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري

لتتمكن من إضافة قناة توم وجيري إلى قائمة قنواتك، اتبع الخطوات التالية:

افتح جهاز الرسيفر وانتقل إلى القائمة الرئيسية اختر “الإعدادات” أو “تركيب القنوات” اضغط على “إضافة تردد جديد” أدخل بيانات التردد للقمر نايل سات أو عرب سات بحسب اختياراتك اضغط على “بحث” أو “Scan” وانتظر حتى يتم تنزيل القناة بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة توم وجيري ضمن قائمة القنوات لديك

محتوى قناة توم وجيري

تقدم قناة توم وجيري محتوى آمن وممتع لجميع الأعمار، حيث تعرض مجموعة من المواقف الكوميدية والمغامرات التي تنمي خيال الأطفال كما تشمل البرامج التعليمية التي تساهم في تطوير مهارات الأطفال بطريقة ممتعة وجذابة مع التحديثات الجديدة لتردد قناة توم وجيري، يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بأفضل الرسوم المتحركة بجودة عالية وتعتبر هذه القناة الخيار المثالي لكل أب وأم يبحث عن محتوى ترفيهي آمن لأطفاله.