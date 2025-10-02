من الهاتف.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين بالرقم الوطني من موقع bankofkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 من المواضيع التي يتساءل عنها المواطنين الحاملين للجنسية السودانية سواء المقيمين أو المغتربين، حيث توفر لهم تلك الخدمة كل ما يحتاجون لهم من المعاملات المصرفية المختلفة، وهذا دون زيارة الفرع من خلال الهاتف المحمول، وفيما يلي نوافيكم التفاصيل لفتح حساب بنك الخرطوم بكل سهولة من الموقع الرسمي.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكن لجميع العملاء فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني من خلال الموقع الرسمي للبنك، وتتمثل الخطوات في التالي:

الذهاب إلي الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار خدمة فتح حساب جديد أونلاين.

إدخال الرقم الوطني للتحقق من هوية العميل.

يتم تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة مثل “الاسم، رقم الهاتف، العنوان، البريد الإلكتروني”.

تحديد نوع الحساب “توفير، جاري، استثماري”.

يجب مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

خلال ثواني ستصل لك رسالة تأكيد عبر الهاتف أ, البريد الإلكتروني لتأكيد نجاح عملية التسجيل.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

حتى تضمن نجاح عملية فتح حساب بنك الخرطوم لابد توافر بعض الشروط المحددة والتي تتمثل في التالي:

يشترط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

كما يجب وجود رقم وطني ساري المفعول.

وجود رقم هاتف فعال لاستلام رمز التحقق.

توفير بريد الكتروني لاستلام الإشعارات.

إيداع مبلغ مالي بقيمة 10 ألاف جنيه سوداني لتفعيل الحساب.

يشترط عدم وجود حساب مسبق للعميل في البنك.

مزايا فتح حساب بنكي

خدمة فتح حساب بنكي توفر الكثير من المزايا للعملاء ومنها التالي: