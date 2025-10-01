“الحدث المرتقب” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 195 على الفجر الجزائرية

يعود من جديد المسلسل التركي قيامة عثمان الحلقة 195 بأحداث درامية شيقة وتطورات خطيرة، ومن المتوقع أن تكون الحلقة نارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث انضم إلى الموسم السابع شخصيات جديدة وانفصل عنه أسماء بارزة مثل النجم بوراك أوزجيفيت الذي كان يجسد شخصية عثمان، وبحسب التصريحات فإنه تم تغيير اسم المسلسل إلى “السلطان أورهان” فقد أكدت التسريبات أنه سيتم تسليط الضوء على شخصية أورهان الذي سيحمل راية الحكم بعد وفاة أبيه.

قيامة عثمان الحلقة 195

يأتي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 195 محملاً بالعديد من الأحداث الشيقة والممتعة والتي من المتوقع أنها تتار إعجاب الكثير من المتابعين والمشاهدين في كل مكان، فقد سيشهد الموسم السابع لحظات درامية مؤثرة بين الحب والخيانة داخل القبيلة العثمانية، وفيما يلي إليك التفصيل:

تحالفات جديدة ستغير موازين القوى في المنطقة.

ظهور شخصيات جديدة تضيف إثارة وتشعل الصراعات.

تصاعد الصراع بين قبيلة الكاي وأعدائها المغول والبيزنطيين.

مواصلة عثمان في توحيد قبيلته وسعيه لتثبيت حكمه وتوسيع نفوذ القبيلة العثمانية.

اكتشاف أسرار قديمة وخيانات من أشخاص على مقربة من عثمان.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع

من المحدد أن ينقل مسلسل قيامة عثمان الجزء الجديد مترجماً باللغة العربية في يوم الخميس وذلك عند تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية على قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية، حيث يتم بث الحلقة الجديدة على الشاشات العربية بعد بثها بشكل حصري في تركيا، ويمكن مشاهدة الحلقة عبر المنصات الإلكترونية مثل موقع قصة عشق.

أبطال مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع

جاءت قائمة أسماء الممثلين المنضمين للموسم الجديد على النحو التالي: